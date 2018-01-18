Военный эксперт оценил ядерный потенциал КНДР

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Оценка американских ученых количества ядерных боеголовок КНДР в целом соответствует действительности, такое количество зарядов позволяет Пхеньяну в случае необходимости нанести ответный удар, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Ранее в статье американских ученых Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале "Бюллетень ученых-ядерщиков" (Bulletin of Atomic Scientists), сообщалось, что число ядерных боеголовок в распоряжении КНДР может достигать 20, причем у Пхеньяна может еще оставаться материал для производства до 60 новых боеголовок

"В целом эта информация, предоставленная американскими учеными, соответствует действительности. Такое количество боеголовок в высокой степени гарантирует КНДР ответный удар в рамках региона, например, по объектам США на территории Южной Кореи, на территории Японии. МБР (межконтинентальные баллистические ракеты – ред.) пока что есть только в качестве опытного образца, возможен только единичный случай удара по континентальной территории США. Такое количество боеголовок не позволяет говорить о нанесении превентивного ядерного удара, что по США, что по Южной Корее ", — сказал Мураховский.

По его словам, доклад соответствует качественным оценкам, а количественные оценки могут расходиться и "как показывает практика, они не всегда совпадают с тем, что есть на самом деле". Он также отметил, что существует "доклад Минобороны США, который вызывает больше доверия, так как у американских военных есть больше источников, чем у ученых".

"Например, по данным разведывательного управления минобороны США до 50 единиц наличия на конец прошлого года боеголовок различного типа, включая авиабомбы и боевые части ракет и возможности производства от 5-6 до 10 ядерных боеголовок в год. Эта оценка была сделана в рамках тех военных планов, которые минобороны США готовило для президента, для различных сценариям уничтожения ядерного потенциала КНДР", — отметил эксперт.

По словам Мураховского, в докладе минобороны США подтверждаются испытания межконтинентальной баллистической ракеты КНДР с оценочной дальностью от 10 до 13 тысяч километров.

Ранее МИД Южной Кореи, по итогам второй встречи в Вашингтоне Консультативной группы высокого уровня по вопросам расширенного сдерживания (EDSCG), сообщил, что США продолжат устрашение КНДР своими стратегическими вооружениями до тех пор, пока Пхеньян не откажется от своей ракетно-ядерной политики.

Во встрече приняли участие первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Лим Сон Нам, заместитель министра обороны Со Чжу Сок и их американские партнеры — заместитель госсекретаря Томас Шэннон и старший политический советник Пентагона Дэвид Трахтенберг.

"Обе стороны решили продолжать размещение на ротационной основе в Республике Корея и ее окрестностях американские стратегические средства до тех пор, пока будет сохраняться ядерно-ракетная угроза Северной Кореи", — отмечается в сообщении. США и Южная Корея договорились усилить меры по расширенному сдерживанию КНДР.

Американцы добиваются от КНДР прекращения ядерных и ракетных разработок, тогда как Пхеньян, несмотря на международные санкции, намерен начать массовое производство атомных боеголовок и ракет для защиты от агрессии США.

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