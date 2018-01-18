Грызлов назвал четыре приоритета в работе Контактной группы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (3)

МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов рассказал о приоритетах российской стороны на переговорах в Минске.

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"В ближайшее время российская делегация сосредоточит усилия на четырёх равно приоритетных задачах. Первая — обеспечение результативности работы политической подгруппы. Вторая – обеспечение режима прекращения огня и безопасности на линии разграничения и около неё. Третья — скорейшее транспортно-экономическое деблокирование Донбасса. И четвёртая задача – продолжение освобождения удерживаемых сторонами конфликта людей", — сказал он журналистам.