Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Украинские силовики 9 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

"За прошедшие сутки со стороны ВС Украины зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырех населенных пунктов республики. Противник применял артиллерию, минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие" — сказал представитель ведомства.

В результате обстрелов со стороны силовиков окраин Донецка и города Докучаевск повреждения получили два дома и газопровод, добавил представитель оперативного командования.

Из-за обстрела населенного пункта в пригороде Докучаевска без электроснабжения остались более 500 домов и котельная. "В поселке Ясное повреждена высоковольтная линия, в результате чего обесточены 560 частных домов, одна котельная ", — заявили в ДНР.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили по территории ДНР почти 30 мин и снарядов. Кроме минометов и артиллерии, силовики применяли крупнокалиберное стрелковое вооружение, гранатометы и бронетехнику.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 161", — сказал представитель ведомства.