Израиль объявил о ликвидации палестинца, подозреваемого в убийстве раввина

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв — РИА Новости. Израильские силовики подтвердили ликвидацию на Западном берегу реки Иордан одного из палестинских боевиков, подозреваемых в недавнем убийстве раввина, а также задержание его подельников.

Пограничная полиция, в составе которой действует спецподразделение антитеррора ЯМАМ, сообщила, что ночная операция в городе Дженине вылилась в перестрелку, в которой с израильской стороны есть двое раненых.

"Бойцы подразделения ЯМАМ совместно с сотрудниками Общей службы безопасности и военнослужащими Армии обороны Израиля провели операцию в рамках розыска подозреваемых в вооруженном нападении, в результате которого 9 января погиб раввин Разиэль Шевах… В ходе операции убит один из подозреваемых, другие задержаны", — сказано в полицейской сводке.

Один из израильтян, раненных в перестрелке, госпитализирован в тяжелом состоянии, но жизнь его вне опасности, добавили силовики. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев передают, что боевики отказались сдаваться и забаррикадировались в доме, который был взорван израильтянами.

В ликвидированном палестинце пресса опознала Хамеда Насера Джарара, сына активиста боевого крыла движения ХАМАС, который был убит во времена "второй интифады" — антиизраильского восстания 2000-х годов.

Раввин-израильтянин, отец шестерых детей Разиэль Шевах погиб на прошлой неделе, когда его автомобиль попал под обстрел на одной из автострад в северной части Западного берега.