США и Южная Корея договорились продолжить устрашение КНДР

ТОКИО, 18 янв — РИА Новости. США продолжат устрашение КНДР своими стратегическими вооружениями до тех пор, пока Пхеньян не откажется от своей ракетно-ядерной политики, говорится в опубликованном в четверг сообщении МИД Южной Кореи по итогам второй встречи в Вашингтоне Консультативной группы высокого уровня по вопросам расширенного сдерживания (EDSCG).

Во встрече приняли участие первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Лим Сон Нам, заместитель министра обороны Со Чжу Сок и их американские партнеры — заместитель госсекретаря Томас Шэннон и старший политический советник Пентагона Дэвид Трахтенберг.

"Обе стороны решили продолжать размещение на ротационной основе в Республике Корея и ее окрестностях американские стратегические средства до тех пор, пока будет сохраняться ядерно-ракетная угроза Северной Кореи", — отмечается в сообщении. США и Южная Корея договорились усилить меры по расширенному сдерживанию КНДР.

В настоящее время между Севером и Югом Кореи достигнута договоренность об участии спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане и мерах по улучшению межкорейских отношений. На время игр будут прекращены американо-южнокорейские военные учения, однако, как сообщалось ранее, после окончания Олимпиады совместные маневры будут возобновлены, что может вызвать крайне негативную реакцию в Пхеньяне.

Ранее во время подобных учений США перебрасывали к берегам Корейского полуострова атомные авианосцы, подлодки и стратегические бомбардировщики, способные нести на борту атомные бомбы. Американцы добиваются от КНДР прекращения ядерных и ракетных разработок, тогда как Пхеньян, несмотря на международные санкции, намерен начать массовое производство атомных боеголовок и ракет для защиты от агрессии США.

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