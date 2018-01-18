В Таиланде преступники отобрали у россиян биткоины

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Таиланде пара россиян стала жертвой ограбления со стороны соотечественников, которые обманным путем завладели биткоинами на сумму в сто тысяч долларов, пишет Phuket Gazette со ссылкой на полицию.

Как рассказали пострадавшие, двое неизвестных ворвались в их апартаменты и представились сотрудниками российского бюро Интерпола, якобы расследовавшими махинации с биткоинами. Преступники, которые удерживали своих жертв в апартаментах на протяжении пяти часов, заставили молодую пару передать пароли от электронного кошелька, на которых хранились биткоины. В противном случае они угрожали вколоть им наркотики и передать в состоянии наркотического опьянения тайской полиции.

Инцидент произошел в понедельник вечером, а пострадавшие обратились в полицию лишь сегодня в связи с тем, что злоумышленники их запугали.

Как отметили в полиции, преступники сейчас находятся в Малайзии. Правоохранители проводят следственные действия.