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Эксперты предупредили об увеличении риска войны США с Россией и Китаем

06:4218.01.2018
(обновлено: 07:48 18.01.2018)
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© Фото : U.S. Navy / John KowalskiПуск ракеты подводного базирования Trident II D5. Архивное фотоПуск ракеты подводного базирования Trident II D5. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Разработка новых образцов ядерного оружия "малой мощности" увеличит риск войны США с Россией и Китаем, пишет Newsweek со ссылкой на экспертов.

Американская система противоракетной обороны Aegis Ashore. Архивное фото
© REUTERS / Inquam Photos/Adel Al-Haddad/File Photo
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Отмечается, что Пентагон разрабатывает два новых образца ядерного оружия, чтобы поспевать за Россией и Китаем. В черновом проекте Ядерной доктрины США в адрес Москвы и Пекина поступают обвинения в наращивании ядерного потенциала, в отличие от Вашингтона, который, согласно проекту, идет в обратном направлении и сокращает арсеналы. Этим документ обуславливает необходимость "разработать и принять на вооружение новые средства для сдерживания и достижения своих целей, если сдерживание не удастся".

В частности, в проекте говорится о намерении создать ядерные боеголовки малой мощности для подводных ракет "Трайдент", используемых подлодками класса "Огайо". Также минобороны США планирует разработать ядерную ракету малой мощности морского базирования.

Такие разработки объясняются увеличением гибкости ядерных возможностей, поскольку Пентагон считает свое ядерное оружие "слишком большим и сильным", чтобы его применять на деле, и это, по мнению ведомства, осознают Россия и весь мир, а ядерные боеголовки малой мощности заставят другие страны поверить, что вероятность использования ядерного оружия США повысилась.
Однако не все согласны с проектом доктрины. Так, бывший советник экс-президента США Барака Обамы по контролю над вооружениями Джон Вулфстал назвал документ "шизофреническим".

Командный пункт. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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"В ее основе лежит желание достичь сдерживания с помощью повышения веры в то, что США могут первыми применить ядерное оружие", — заявил эксперт.

По его мнению, новая доктрина понизит порог принятия решения о применении ядерного оружия, поскольку у минобороны США будет "больше возможностей для его использования и больше соблазна на это".

Ранее президент России Владимир Путин уличил США в разрушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и выразил недоумение из-за обвинений Вашингтона в мнимых нарушениях со стороны Москвы.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет
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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
mkglobus
Вы бородатых аборигенов побить не можете, куда вам рыпаться на Россию и Китай! Пора бы Псаки выключать....
06:52
18.01.2018
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teir111
Не надо быть экспертом чтобы понять что Американцы просто испугаются нападать на Россию или Китай, вон на КНДР до сих пор как кот вокруг сосиски ходят, и попукивают тока
07:01
18.01.2018
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