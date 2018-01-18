В Грузии разразился скандал из-за отчета госаудита об опасных вакцинах

ТБИЛИСИ, 18 янв – РИА Новости. Минздраву Грузии пришлось оправдываться перед населением после публикации отчета государственного аудита о том, что в стране в 2016 — 2017 годах было использовано около 30 тысяч доз вакцины, опасной для здоровья.

По данным госаудита, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала изъять из потребления "опасную для жизни" конкретную вакцину, которая в Грузии была использована почти 30 тысяч раз. В отчете отмечено, что препарат ранее не смог пройти необходимую регистрацию, однако специальная комиссия в Грузии все же заполучила право на допуск вакцины.

"Обнародованные в публикации данные не соответствуют действительности и по данному вопросу Центр по контролю заболеваний неоднократно давал пояснения. Не хочу думать о том, что в стране происходит нацеленная дискредитация. Эта вакцина была привезена в страну в 2015 году при соблюдении всех правил, установленных законодательством. Вакцина была преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Никаких побочных эффектов от этой вакцины не фиксировалось", — заявил журналистам руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе добавил, что препарат, о котором идет речь, является вакциной от бешенства, а не та прививка, которую ставят в Грузии детям. Он так же пояснил, что ВОЗ потребовал в январе 2016 года преквалификацию препарата для оценки его качества и безопасности, но это не означало, что оставшуюся в стране вакцину было необходимо незамедлительно уничтожить. Именно поэтому вакцинация от бешенства проводилась этим препаратом, а позже данная вакцина была заменена новой.

После того, как тема "опасной для жизни" вакцинации стала вопросом для обсуждения, Служба государственного аудита сделала пояснения и отметила, что не ставит под сомнение программу государственной иммунизации, а отчет был основан на информации о том, что ВОЗ дала рекомендация об остановке производства определенной серии вакцин против бешенства. По данным ведомства, между госаудитом и минздравом прошла рабочая встреча, на которой министерство предоставило аргументы, доказывающие эффективность и безопасность вакцины против бешенства.

Тему вакцинации также активно начали обсуждать в социальных сетях. Многие родители детей заговорили о намерении прекращать вакцинировать своих детей, выражая недоверие качеству поступающих в страну препаратов.