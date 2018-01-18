В Мексике зафиксировали первый в этом году случай смерти от холода

МЕХИКО, 18 янв – РИА Новости. Первая в наступившем году жертва холодов зарегистрирована в Мексике, сообщает в среду генеральная прокуратура штата Оахака.

По данным ведомства, от переохлаждения скончался бездомный пожилой житель города Оахака. Ему было 70 лет. Вскрытие показало, что организм старика был ослаблен недоеданием, поэтому человек не смог противостоять холоду.

После этого случая в Оахаке развернулась операция "Укрывая улицы", в рамках которой бездомным раздают пледы, чтобы им было проще перенести похолодания.

В конце декабря в течение нескольких недель на значительной территории Мексики уже отмечались холода, в некоторых местах доходившие до 15 градусов ниже нуля. При отсутствии центрального отопления такие температуры весьма чувствительны для населения. Тогда низкие температуры привели к гибели в общей сложности 13 человек, сообщало министерство здравоохранения страны.