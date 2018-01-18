В Мексике зафиксировали первый в этом году случай смерти от холода

МЕХИКО, 18 янв – РИА Новости. Первая в наступившем году жертва холодов зарегистрирована в Мексике, сообщает в среду генеральная прокуратура штата Оахака.
После этого случая в Оахаке развернулась операция "Укрывая улицы", в рамках которой бездомным раздают пледы, чтобы им было проще перенести похолодания.
В конце декабря в течение нескольких недель на значительной территории Мексики уже отмечались холода, в некоторых местах доходившие до 15 градусов ниже нуля. При отсутствии центрального отопления такие температуры весьма чувствительны для населения. Тогда низкие температуры привели к гибели в общей сложности 13 человек, сообщало министерство здравоохранения страны.