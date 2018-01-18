Американские ученые оценили количество ядерных боеголовок КНДР

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Число ядерных боеголовок в распоряжении КНДР может достигать 20, причем у Пхеньяна может еще оставаться материал для производства до 60 новых боеголовок, говорится в статье американских ученых Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале "Бюллетень ученых-ядерщиков" (Bulletin of Atomic Scientists).

Кристенсен возглавляет проект по ядерной информации в Федерации американских ученых в Вашингтоне, Норрис — старший научный сотрудник упомянутой федерации.

"Основываясь на доступной информации, мы с осторожностью оцениваем число боеголовок, для которых Северная Корея могла произвести достаточно радиоактивного материала, в 30-60. Она могла собрать от 10 до 20 боеголовок. Возможно, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, таких как "Нодон"", — говорится в статье.

Однако, как отмечают ученые, пока нет данных в пользу того, что Северная Корея может успешно осуществлять повторный вход в атмосферу, чтобы "представить готовую к действию ядерную боеголовку в радиусе межконтинентальной баллистической ракеты".

Ряд ученых ранее выражали сомнения, что Пхеньян обладает технологиями повторного входа в атмосферу для МБР.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ Северной Кореи.