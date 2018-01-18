Британка испугалась "невидимых демонических надписей" в комнате ее ребенка

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Жительница Великобритании пришла в ужас от "невидимых надписей" с угрозами на стенах ее восьмилетнего сына, пишет Mirror.
Позже британка узнала, что "демоническим отродьем" оказался сын.
"Я не могла поверить, когда узнала, что мой сыночек это сделал", — сказала Парнхем.
"К счастью, он еще написал "я люблю тебя" на кровати сестры, так что он не совсем демон", — добавила она.
Сын британки рассказал, что решил так пошутить, потому что надписи без ультрафиолета не увидеть, но сестра на него пожаловалась.