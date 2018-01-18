Британка испугалась "невидимых демонических надписей" в комнате ее ребенка

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Жительница Великобритании пришла в ужас от "невидимых надписей" с угрозами на стенах ее восьмилетнего сына, пишет Mirror.

Кейлей Парнхем узнала о надписях невидимыми чернилами на стенах в комнате сына, когда ей об этом рассказала семилетняя дочь. Женщина смогла разглядеть написанное с помощью ультрафиолета: "я тебя убью", "я умер", "Шшш", "ты умрешь".

Позже британка узнала, что "демоническим отродьем" оказался сын.

"Я не могла поверить, когда узнала, что мой сыночек это сделал", — сказала Парнхем.

Позже женщина нашла еще одну надпись уже в другой комнате.

"К счастью, он еще написал "я люблю тебя" на кровати сестры, так что он не совсем демон", — добавила она.

Сын британки рассказал, что решил так пошутить, потому что надписи без ультрафиолета не увидеть, но сестра на него пожаловалась.