Тиллерсон рассказал об эффекте от экономических санкций против КНДР

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду рассказал о том, к какому эффекту приводят международные экономические санкции против КНДР.

Выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, руководитель госдепа сослался на данные Японии, которые были приведены во вторник на встрече в Ванкувере по проблеме КНДР.

По словам госсекретаря, японские власти некоторое время назад задержали около сотни северокорейских рыболовных судов, которые дрейфовали в территориальных водах островного государства.

"Две трети людей на этих судах умерли. Они не пытались сбежать (из КНДР – ред.). Те, кто не умер, хотели вернуться домой, поэтому они (японцы – ред.) вернули их в Северную Корею. Они (японцы – ред.) выяснили, что их послали зимой ловить рыбу из-за нехватки продовольствия. И их послали ловить рыбу без достаточного количества топлива, чтобы вернуться назад", — сказал Тиллерсон.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Пхеньяна по инициативе США. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года. Кроме того, вводились серьезные ограничения на поставку в КНДР топлива и целого ряда других товаров.