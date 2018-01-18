В Белом доме оценили стоимость стены на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в сумму до 20 миллиардов долларов, но президент Дональд Трамп не оставляет надежды заставить Мексику заплатить за это строительство, заявил шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

В интервью Fox News Келли спросили, в какую сумму обойдется стена. "Около 20 миллиардов долларов", — ответил шеф аппарата Белого дома.

Взгляды президента США на вопрос строительства стены "продолжают эволюционировать", уточнил Келли. При этом, по его словам, Трамп изучает вопрос, не может ли Мексика заплатить за строительство "через НАФТА или оплату виз".

США, Канада и Мексика ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), причем партнеры США опасаются, что Вашингтон выйдет из соглашения еще до завершения переговоров.

Строительство стены на границе с Мексикой за счет самих мексиканцев и пересмотр НАФТА были одними из ключевых предвыборных обещаний Трампа.