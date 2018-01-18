Трамп отреагировал на решение Apple инвестировать в США

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рад решению компании Apple инвестировать в американское производство более 350 миллиардов долларов после принятия налоговой реформы.

Ранее стало известно, что американская корпорация Apple инвестирует в американское производство более 350 миллиардов долларов в течение пяти лет с целью поддержки национальной экономики и создания новых рабочих мест.

Таким образом, ежегодный объем вложений Apple составит около 70 миллиардов долларов. При этом в 2018 году сумма достигнет приблизительно 75 миллиардов долларов с учетом выплаты налога на репатриацию прибыли, полученной за рубежом, в рамках нового налогового кодекса США.

"Я пообещал, что моя политика позволит таким компаниям, как Apple, вернуть огромные суммы денег в Соединенные Штаты. Здорово видеть, как Apple выполняет этот план в результате сокращения налогов. Огромная победа для американских рабочих и США!", — заявил Трамп в Twitter.

Возвращение рабочих мест в США — одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Ряд компаний открыли производство в США или вернулись в американскую налоговую юрисдикцию в первый год президентства Трампа, хотя критики утверждают, что часто это делается для того, чтобы привлечь внимание президента и получить от него бесплатную рекламу, а также уберечься от критики со стороны Трампа.

Также скептики считают, что налоговые льготы, получаемые производителями, во многом нивелируют выгоду для штатов от создания рабочих мест. Еще одно направление критики Трампа заключается в том, что стоимость рабочей силы в США по-прежнему высока, а нарастающая автоматизация производства угрожает американским рабочим не меньше, чем конкуренция по зарплате с развивающимися странами.

Трамп заявляет, что принятая конгрессом налоговая реформа, резко снизившая налогообложение корпораций, поможет вернуть рабочие места и обеспечит американской экономике триллионные инвестиции.