Трамп отреагировал на решение Apple инвестировать в США

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рад решению компании Apple инвестировать в американское производство более 350 миллиардов долларов после принятия налоговой реформы.
Таким образом, ежегодный объем вложений Apple составит около 70 миллиардов долларов. При этом в 2018 году сумма достигнет приблизительно 75 миллиардов долларов с учетом выплаты налога на репатриацию прибыли, полученной за рубежом, в рамках нового налогового кодекса США.
"Я пообещал, что моя политика позволит таким компаниям, как Apple, вернуть огромные суммы денег в Соединенные Штаты. Здорово видеть, как Apple выполняет этот план в результате сокращения налогов. Огромная победа для американских рабочих и США!", — заявил Трамп в Twitter.
Также скептики считают, что налоговые льготы, получаемые производителями, во многом нивелируют выгоду для штатов от создания рабочих мест. Еще одно направление критики Трампа заключается в том, что стоимость рабочей силы в США по-прежнему высока, а нарастающая автоматизация производства угрожает американским рабочим не меньше, чем конкуренция по зарплате с развивающимися странами.
Трамп заявляет, что принятая конгрессом налоговая реформа, резко снизившая налогообложение корпораций, поможет вернуть рабочие места и обеспечит американской экономике триллионные инвестиции.