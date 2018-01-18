В Белом доме не ответили на вопрос об общении Трампа с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. У США есть способы общения с КНДР, заявил в среду шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

"Существуют открытые каналы коммуникации", — сказал Келли в интервью Fox News.

На вопрос, имело ли место прямое общение между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, Келли ответил, что предпочел бы не давать ответа. Ранее комментировать эту возможность отказался и госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Белый дом ранее спорил с газетой Wall Street Journal, которая процитировала слова Трампа, что у него "хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Белый дом заявлял, что Трамп имел в виду потенциальную возможность таких отношений, а не свершившийся факт. При этом газета спросила Трампа, вел ли он прямые переговоры с Ким Чен Ыном, и президент США отказался это прокомментировать.