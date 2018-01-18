Израильские военные убили двух вооруженных палестинцев, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв — РИА Новости. Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан двух палестинских боевиков из ячейки, причастной к убийству раввина на прошлой неделе, передает местное радио.

Пограничная полиция, в составе которой действует спецподразделение антитеррора, подтвердила проведение в крупном городе Дженине операции, вылившейся в перестрелку с палестинцами, но пока не сообщает иных подробностей.

"Двое боевиков убиты и несколько человек ранены в перестрелке в ходе операции сил Армии обороны Израиля и пограничной полиции… в Дженине. Убитые принадлежали к ячейке, которая застрелила раввина Разиэля Шеваха", — говорится в сообщении на сайте государственной израильской радиостанции "Кан".

Израильтянин, отец шестерых детей погиб на прошлой неделе, когда его автомобиль попал под обстрел на одной из автострад в северной части Западного берега.