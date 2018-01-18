Война с Россией стала бы концом шведской нации, заявил экс-посол Швеции

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бывший посол Швеции в России Свен Хирдман в своей статье, опубликованной в газете Vestmanlands Läns Tidning, призвал к повышению уровня доверия между российским и шведским обществами.

Дипломат отмечает, что в Швеции распространено мнение, что Россия является агрессивной державой, представляющей угрозу соседним государствам. Хирдман называет такую точку зрения ошибочной. Он также указывает на то, что высказывания о "российской угрозе" достаточно опасны, так как они меняют дружелюбное отношение России к Швеции.

Бывший посол также выразил мнение, что вооруженный конфликт с участием России будет иметь катастрофические последствия для всех вовлеченных сторон. В частности, Хирдман подчеркивает, что война с Россией привела бы к концу шведской нации.

В связи с этим дипломат призывает повысить степень доверия между Москвой и Стокгольмом. Он также предостерегает шведские власти от бойкота России в связи с якобы нарушениями международного права из-за Крыма и Украины.

"Нам (Швеции — Прим.ред.) нужно принять все возможные меры по снижению уровня напряженности между великими державами, а не способствовать ее усилению, следуя в фарватере внешней политики США", — резюмировал дипломат.

Свен Хирдман возглавлял шведскую дипломатическую миссию в России в период с 1994 по 2004 годы.