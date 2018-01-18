Додон считает рискованной инициативу о выходе Молдавии из СНГ

КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что предложенный молдавскими либералами проект положения о выходе из СНГ очень рискован для республики.
"Мы внимательно следим за этим. Это очень и очень рискованный проект… Надо понимать, что выход из СНГ — это приостановление всех существующих соглашений", — сказал Додон в интервью местному телеканалу TVC21.
Он напомнил, что этот шаг коснется порядка 600 тысяч граждан Молдавии, которые работают в России.
Ранее пресс-секретарь Демократической партии Молдавии Виталий Гамурарь заявлял РИА Новости, что демократы раньше "никогда не говорили о выходе из СНГ". По его словам, Демпартия никогда не видела проблем в том, что в процессе европейской интеграции сохранить свои отношения в рамках стран-участниц СНГ. Он считает, что данная инициатива "является уже некой предвыборной кампанией" либералов на парламентских выборах.