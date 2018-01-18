В США предложили "обратить внимание" на Чайку в докладе по санкциям

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Четыре сенатора США предложили госсекретарю Рексу Тиллерсону "обратить внимание" на генпрокурора Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова при составлении доклада по санкциям против России, который необходимо представить до конца января.

Письмо Тиллерсону подписали сенаторы Марко Рубио, Линдси Грэм, Роджер Уикер и Кори Гарднер. Оно опубликовано на сайте Уикера.

По заявлению сенаторов, Чайка и Усманов "упоминались в сообщениях международной прессы и в заявлениях участников антикоррупционных расследований".

Сенаторы заявили, что Чайка и Усманов связаны с российским руководством и потому должны быть включены в список потенциальных фигурантов санкций, который готовят в госдепартаменте.

"Мы искренне надеемся, что вы продолжите внимательно изучать все сообщения о коррупции со стороны российских официальных лиц и олигархов. Мы надеемся, что пролили свет на пару символических примеров частных лиц, которые должны быть включены в будущий доклад администрации", — говорится в письме сенаторов.

Конгресс США принял в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года предоставить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.