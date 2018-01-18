МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса, заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер.

По его словам, Москва также оказывает содействие Пхеньяну в уклонении от санкций ООН.

"Россия совсем не помогает нам с КНДР. Россия также нивелирует то, с чем нам помогает Китай", — сказал американский лидер.

Он отметил, что все это приводит к тому, что Пхеньян "день за днем" все ближе к тому, чтобы создать ракету дальнего радиуса действия, способную достичь территории США.

Трамп также обвинил трех своих предшественников, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму, в том, что они не смогли разрешить северокорейский вопрос.

Кроме того, президент США выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин "может сделать многое" для разрешения северокорейской проблемы, однако низкий уровень отношений между двумя государствами, как отметил Трамп, не позволяет достичь серьезных успехов в этом вопросе.

Трамп также отметил вклад Китая в урегулирование ситуации с КНДР, однако добавил, что Пекин может сделать значительно больше для сдерживания Пхеньяна.

Ситуация на Корейском полуострове значительно обострилась в прошлом году после серии ракетных пусков в КНДР и северокорейского ядерного испытания. В конце 2017 года Совбез ООН ввел новые международные санкции против Пхеньяна. Резолюция предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года. Кроме того, вводились серьезные ограничения на поставку в КНДР топлива и целого ряда других товаров.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.