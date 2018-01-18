У США есть военные варианты решения проблемы КНДР, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. У США есть военные варианты решения проблемы КНДР, которые могут помочь в дипломатических усилиях, заявил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"У министра обороны (США Джеймса) Мэттиса есть очень сильные военные варианты, которые поддерживают меня. И это дает мне больше возможностей для решения вопроса", — сказал он, выступая в Стэнфордском университете.

Тиллерсон отметил важную роль Китая в решении проблемы КНДР. Он сказал, что во время дипломатических переговоров с китайскими коллегами говорит им: "Если вы не решите вопрос, эти ребята (военные США) должны будут воевать. Мы не хотим этого".

Госсекретарь отметил "крайнюю мотивированность" США. "Нам предстоит долгий путь, но мы, как и все мировое сообщество, нацелены на денуклеаризацию КНДР. И мы будем настаивать на ней, пока не добьемся своей цели", — сказал он.