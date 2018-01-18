Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Американские компании постепенно покидают европейский рынок, в то время как китайские все активнее занимают его. Прямые инвестиции из Китая в страны ЕС давно перевалили за 100 миллиардов долларов, множество ключевых объектов инфраструктуры — прежде всего портовое хозяйство — обрели в последние годы новых хозяев. О том, почему так происходит и к чему это может привести, — в материале РИА Новости.

Выиграть тендер у США

Полтора года назад COSCO Shipping, входящая в группу китайских и гонконгских компаний COSCO Group Ltd., приобрела за 280,5 миллиона евро 51 процент акций афинского морского порта Пирей. В конкурсе на эту сделку китайцы обошли пятерых соперников, в том числе американскую инвестиционную Cartesian Capital Group, считавшуюся фаворитом. Греческое правительство отдало предпочтение не профессиональным управляющим активами, а владельцу четвертого по величине контейнерного флота в мире. Новый управляющий директор порта Фу Чэн Цю пообещал превратить его в один их крупнейших контейнерных хабов, а Грецию — в мощный перегрузочный узел между Азией и Восточной Европой.

В 2017-м COSCO купила за 200 миллионов евро контрольный пакет испанского портового холдинга Noatum Port Holdings, за 42 миллиона долларов (у датской компании Maersk) — 100 процентов акций контейнерного терминала в бельгийском порту Зебрюгге. Ранее "дочка" COSCO Pacific Ltd. приобрела 35 процентов терминала Euromax в Роттердаме.

Но наиболее громкой стала сделка другого китайского консорциума — CCCC, который выиграл конкурс идей на право строительства нового контейнерного терминала в одном из старейших европейских портов, в Гамбурге. В числе акционеров этого консорциума, владеющего, в частности, крупнейшим в мире производителем портовых кранов ZPMC, — богатейший гражданин Китая Джек Ма, владелец компании Alibaba. Новый глубоководный терминал сможет обслуживать самые крупные современные контейнеровозы.

© AP Photo / dpa/Winfried Rothermel Торговые суда в порту Гамбурга, Германия © AP Photo / dpa/Winfried Rothermel Торговые суда в порту Гамбурга, Германия

"Во всех этих сделках конкурентами китайцев были компании с американским капиталом. И это наглядно показывает, что европейские хозяева сегодня охотнее пускают на свой рынок инвесторов из КНР, нежели из США", — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Китайские бизнесмены скупают в Европе не только морские порты, но и другие инфраструктурные объекты. В той же Греции они приобрели контрольный пакет Национальной энергетической корпорации — главного оператора электроснабжения страны. В Великобритании China Investment Corporation купила 10 процентов аэропорта Хитроу, Beijing Construction Engineering Group получила право участвовать в строительстве первого британского "города-аэропорта" Манчестер, а China Harbor Engineering Company сооружает приливную электростанцию в графстве Суонси. Корпорация ChenChina в прошлом году приобрела швейцарский агрохимический концерн Sygenta, и эта сделка — крупнейший в истории пример поглощения китайским бизнесом европейского.

Америка уходит по-английски

По последним данным берлинского Института изучения Китая (MERICS), прямые китайские инвестиции в европейскую экономику выросли с 1,6 миллиарда евро в 2010 году до 35 миллиардов в 2016-м — то есть почти в 22 раза. Причем только за 2016-й год они увеличились практически втрое, суммарно превысив за 16 лет 100 миллиардов евро.

В 2016 году китайцы приобрели 309 европейских компаний или долю в них. Больше всего китайских денег вложено в Великобританию (23 процента), Германию (19 процентов), Италию (13 процентов), Францию (11 процентов) и Финляндию (7 процентов). При этом за последние семь лет структура инвестиций заметно изменилась: значительно больше средств бизнес КНР стал вкладывать в транспортную инфраструктуру, недвижимость, машиностроение и автомобильную промышленность.

Прямые инвестиции из США в страны Евросоюза растут куда медленнее, а в иные годы и вовсе сокращаются. Например, в 2012-м — более чем наполовину, ниже отметки в 100 миллиардов евро. На следующий год — еще на 2 процента.

"Китай активно наращивает свое присутствие в Европе. Тенденция эта, может быть, пока не слишком заметна из-за сохраняющегося большого превосходства американских инвесторов, но она, безусловно, есть", — считает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

Китайский бизнес приходит в Европу не на пустое место — зачастую американцы сами уступают свое. Так, в последнее время мало-помалу сокращают деятельность в Старом Свете IT-компании, такие как Microsoft, Apple, Google, Alphabet, Facebook, Amazon и другие. Причины — ужесточение налоговой политики Брюсселя, а в отдельных случаях и прямое выдавливание их с европейского рынка.

В ряде стран была развернута целая кампания по отказу государственных институтов от программного обеспечения Microsoft — в пользу программ с открытым исходным кодом. К примеру, национальная жандармерия Франции уже сменила в своих компьютерах MS Windows на специально адаптированную OS Linux. По мнению госчиновников, национальная безопасность несовместима с монополией иностранной компании на программный продукт.

А китайские IT-компании триумфально шествуют по Европе. Наиболее активна Huawei, значительно нарастившая и продолжающая наращивать продажи своих гаджетов в европейских странах.

© AP Photo / Mark Schiefelbein, File Офис компании Huawei в Пекине © AP Photo / Mark Schiefelbein, File Офис компании Huawei в Пекине

Еще один пример — уход из Европы крупнейшего американского ретейлера бытовой электроники Best Buy. Корпорация отказалась от планов строительства сети гипермаркетов и вышла из партнерства с европейской компанией Carphone Warehouse, продав ей свою пятидесятипроцентную долю стоимостью 775 миллионов долларов. По словам генерального директора Best Buy Хьюберта Джоли, это позволит "упростить бизнес и улучшить экономические показатели".

Чем китайский хрен слаще американской редьки

Эксперты подчеркивают: экспансию Китая на европейский рынок стимулирует протекционистская политика нынешней американской администрации. Такие шаги президента США Дональда Трампа, как выход из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Парижского соглашения по борьбе с изменением климата, ведут не только к сокращению американского участия в делах западного мира, но и к тому, что роль Вашингтона в этих делах тут же берет на себя Пекин.

"Когда летом прошлого года США заявили, что выходят из Парижского соглашения, оставшиеся страны провели переговоры по определению совместной позиции по этому вопросу. В итоге получилось, что соглашение продолжает действовать, но уже без Соединенных Штатов. Самым крупным и весомым его участником теперь стал Китай", — напоминает Дмитрий Абзалов.

Политика "возвращения великой Америки" за пределами США сегодня оборачивается протекционизмом, изоляционизмом, сворачиванием американского участия в проектах и контактах, которые бурно развивались при Бараке Обаме, утверждает Алексей Портанский. И это неизбежно ведет к усилению роли Китая на мировой арене.

© AFP 2018 / Jewel Samad Участник протеста против решения президента Дональда Трампа по выходу США из Парижского соглашения. 1 июня 2017 © AFP 2018 / Jewel Samad Участник протеста против решения президента Дональда Трампа по выходу США из Парижского соглашения. 1 июня 2017

"Выход Соединенных Штатов из ТТП, можно сказать, вдохнул жизнь в другое глобальное соглашение — о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), которое поддерживает Пекин и в котором роль Китая будет очень и очень заметной", — говорит Алексей Портанский.

Соглашение о ВРЭП, вероятно, подпишут в этом году. Параллельно Пекин активизировал реализацию и другого крупного проекта — создания Зоны свободной торговли АТР.

Протекционизм Вашингтона выводит Америку из глобальных совместных инициатив и волей-неволей создает предпосылки для ее самоизоляции. Протекционизм Пекина пока дает прямо противоположные результаты. Этот протекционизм состоит в том, что практически весь китайский бизнес пользуется государственной поддержкой, что противоречит и нормам ВТО, и правилам ЕС. Однако на это в мире и, в частности, в Европе, пока предпочитают закрывать глаза.

Как и на то, что сама КНР крайне неохотно пускает на свою территорию иностранные компании и часто вынуждает их покидать страну. Для этого используются самые разные административные рычаги, включая такой: все иностранные представительства, в том числе западные, в Китае настойчиво обязывают создавать у себя первичные организации Компартии Китая. Но даже это не в силах ослабить в глазах Европы привлекательность китайских инвестиций — больших денег, которые Поднебесная с готовностью вкладывает в любые перспективные масштабные проекты.