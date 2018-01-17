"Летающая ванна" из Германии попала на видео

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Команда блогеров из Германии "The Real Life Guys" продемонстрировала свое изобретение — "человеческий дрон", который представляет из себя летающую платформу, "замаскированную" под ванну. Запись испытаний аппарата доступна на YouTube.

Герой видео, обнаружив, что дома нет еды, выходит на улицу и садится в "припаркованную" ванну. С помощью пульта дистанционного управления он поднимает дрон с четырьмя моторами в воздух, пересекает на нем поле и приземляется около кондитерской. "Думаю, надо еще попрактиковаться вылезать из этой штуки", — добавляет он.

Необычное изобретение вызвало восхищение у пользователей сети. "Всегда по-детски мечтал о таком! Очень классное видео", — написал Stefan Langer. "Видео — супер, дрон — просто шикарный!" — отметил Kwannick. "А разрешение у вас есть?" — поинтересовался коментатор с ником Типичный немец.

За три дня ролик просмотрели более 363 тысяч раз, он собрал более 22 тысяч лайков.