"Летающая ванна" из Германии попала на видео

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Команда блогеров из Германии "The Real Life Guys" продемонстрировала свое изобретение — "человеческий дрон", который представляет из себя летающую платформу, "замаскированную" под ванну. Запись испытаний аппарата доступна на YouTube.
Необычное изобретение вызвало восхищение у пользователей сети. "Всегда по-детски мечтал о таком! Очень классное видео", — написал Stefan Langer. "Видео — супер, дрон — просто шикарный!" — отметил Kwannick. "А разрешение у вас есть?" — поинтересовался коментатор с ником Типичный немец.
За три дня ролик просмотрели более 363 тысяч раз, он собрал более 22 тысяч лайков.