Глава Македонии наложил вето на новый закон о статусе албанского языка

БЕЛГРАД, 17 янв — РИА Новости. Президент Македонии Георге Иванов в среду наложил вето и вернул в парламент новый закон об использовании языка, по которому албанский признается в стране в качестве второго официального языка.

Законопроект был принят 11 января 2018 года в парламенте голосами правящей коалиции, состоящей из Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и албанских партий. До сих пор главным языком в Македонии остается македонский, а албанский имеет статус и привилегии языка национального меньшинства.

"Вместо того чтобы в духе диалога и совместного существования строить мультиэтническое общество с помощью справедливых и общепринятых законов, мы принимает несправедливый и репрессивный закон, который благоприятствует только албанскому языку", — заявил Иванов в обращении к общественности, размещенном на сайте президента.

Президент отметил, что направил парламенту письмо, в котором проинформировал депутатов, что не подпишет указ о вступлении в силу закона об использовании языка с подробным юридическим обоснованием своего решения, и призвал членов парламента ознакомиться с его замечаниями.

По оценке Иванова, закон не согласуется с конституцией, на его антиконституционность также указывают экспертные круги и широкая общественность. "Поэтому… я принял решение не подписывать указ", — подчеркнул глава государства.

Президент имеет срок до полуночи в четверг подписать принятый парламентом закон. Если он этого не сделает в отведенный срок, депутаты должны будут вновь приступить к обсуждению закона и выставить его на голосование. После повторного принятия закона без изменений президент не будет иметь права его не подписать.

Введение албанского языка в качестве второго официального предусмотрено так называемой "тиранской платформой", которую албанские политики из Македонии составили в столице Албании Тираны при содействии главы албанского правительства Эди Рамы.

Принятие "тиранской платформы" стало условием того, что политические лидера албанцев поддерживают правительство во главе с премьер-министром Зораном Заевым (СДСМ).

Новый закон о языке предполагает, что все структуры государственной и муниципальной власти наравне с македонским будут использовать албанский язык, на котором говорит не меньше 20% населения. Сайты госорганов, другие носители служебной информации, официальные, деловые и личные документы также должны будут стать двуязычными. Денежные знаки, монеты, почтовые марки предполагается снабдить символами обеих культур.

Противники закона указывают на то, что его принятие приведет к созданию параллелизма в органах государственной власти, что поставит под угрозу унитарность, суверенитет и территориальную целостность Македонии.