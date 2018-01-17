Во время "Арабской весны" погибли 1,4 млн человек, заявил президент Египта

КАИР, 17 янв — РИА Новости. Последствием революций, произошедших в арабском мире, стала гибель свыше одного миллиона человек, инфраструктуре стран нанесен ущерб почти в 1 триллион долларов США, об этом в среду заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Слова египетского лидера прозвучали на начавшейся в Каире трехдневной конференции "История о Египте…видения и достижения". Речь ас-Сиси была посвящена результатам его деятельности на посту президента за последние четыре года.

"Потери от тех событий, которые произошли в странах, таких как Сирия, Ирак, Ливия и Йемен – огромны. Некоторые международные оценки говорят о том, что потери от разрушения инфраструктуры составляют 900 миллиардов долларов (долларов США), а эти события унесли жизни свыше 1 миллиона 400 тысяч человек, свыше 15 миллионов стали беженцами", — сказал президент ас-Сиси.

Ожидается, что в последующие дни работы конференции президент Египта напрямую ответит на вопросы, волнующие граждан страны.

Форум проходит за два месяца до старта президентских выборов в Египте. Действующий египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси пока не объявил официально о намерении участвовать в выборах. В то же время, ряд политических сил заявил о готовности поддержать его кандидатуру.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Если в первом туре никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, 24-26 апреля состоится второй тур.

Регистрация кандидатов будет проходить с 20 по 29 января.