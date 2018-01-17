Порошенко заявил о поставках Javelin для Украины за счет бюджета США

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что Вашингтон поставит Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin за счет бюджета США.

По его словам, к такому решению удалось прийти в результате "кропотливой работы".

Сроки и условия поставок

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Киев получит Javelin в течение двух — шести месяцев. Он также рассказал о подготовке к принятию партии вооружения.

"Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие… Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится", — цитирует слова Муженко агентство "Укринформ". Он уточнил, что речь идет и о вопросах безопасности, и об условиях хранения такого оружия, а также об оформлении процесса его передачи.

По его словам, места для хранения ПРК уже есть. "Проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою", — добавил Муженко.

А будут ли поставки?

При этом в самопровозглашенной Донецкой народной республики к заявлениям Киева отнеслись скептически. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что поставки Javelin вызывают сомнения из-за целого ряда сложностей.

"Причина такого поведения проста. Американцы опасаются, во-первых, того, что комплексы Javelin попадут в вооруженные силы ДНР и ЛНР, так как неоднократно были выявлены случаи продажи вооружения и военной техники ВСУ", — заявил он.

Кроме того, он отметил, что мест для хранения такого оружия на Украине на самом деле нет.

Американская уловка

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексея Подберезкина, США осторожно относятся к этому вопросу, однако в конечном итоге поставят Киеву оружие, но в ограниченных масштабах. При этом они будут утверждать, что речь идет только об оборонительном вооружении. По словам политолога, это "обычная американская уловка".

Он отметил, что поставка Киеву вооружения приведет к резкому обострению ситуации на юго-востоке Украины.

"Потому что те бронетанковые средства, которые есть у ополченцев, они, конечно, не предназначены для борьбы с новейшими технологическими вооружениями типа Javelin. То есть у них (ополченцев) нет средств защиты от таких комплексов. Хотя, правда, есть надежда, что украинская армия как всегда просто втихую продаст какое-то их количество ополченцам", — отметил политолог.

История вопроса

Администрация Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе комплексов Javelin. Порошенко заявлял, что Киев рассчитывает получить оружие в 2018 году.

Javelin представляет собой переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) с дальностью стрельбы до 2,5 километра.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как неоднократно заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось также большинство европейских политиков.