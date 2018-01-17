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Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit

22:4417.01.2018
(обновлено: 22:50 17.01.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкФлаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фотоФлаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 17 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата общин британского парламента приняла в третьем и финальном чтении законопроект о Brexit, теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов.

Участница протеста против Brexit у парламента Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Законопроект о процедуре выхода Британии из Евросоюза (EU Withdrawal Bill или Great Repeal Bill, GRB) устанавливает точную дату Brexit – 23.00 29 марта 2019 года. Документ предусматривает исключение Европейского суда из процесса подготовки и применения законов в Великобритании, а планируемая отмена действия в стране закона "О Европейском сообществе" от 1972 года положит конец примату европейского законодательства над британским. Какие именно законы будут пересмотрены, предстоит решать парламенту уже после принятия GRB.

В ходе дебатов по закону были приняты несколько поправок. Парламентарии настояли на праве наделить себя полномочиями утверждать текст соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. При этом правительству удалось законодательно закрепить время и дату Brexit.

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© РИА Новости, Инфографика
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GRB, или "Билль об отмене" — один из самых важных законодательных актов в стране за всю новейшую историю. Он был принят нижней палатой парламента во втором чтении 12 сентября. Во время продолжавшейся до 16 января комитетской стадии парламентариями был составлен доклад по законопроекту, который представлен полному составу палаты общин. После представления доклада прошло третье чтение, голосование в котором делает документ де-факто принятым нижней палатой. После утверждения палатой лордов законопроект поступает на одобрение к королеве, которая теоретически может наложить вето. В последний раз это право было использовано в XVIII веке.

Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Законопроект должен быть одобрен до завершения переговоров с ЕС. Тогда он вступит в силу в момент выхода Великобритании из Евросоюза в марте 2019 года.

Выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, является беспрецедентным процессом: ранее из состава ЕС не выходило ни одно государство. Сецессию осуществляли полуавтономные государства, такие как Французский Алжир и Сен-Мартен (заморские сообщества Франции), а также Гренландия (принадлежит Дании). Евросоюз, по свидетельствам экспертов, продолжает оказывать экономическое воздействие на Гренландию.

Следующий шаг

В ходе реализации GRB парламентариям придется пересмотреть сотни, если не тысячи, европейских законов и понять, какие именно из них и как следует переделать в национальные, какие отменить, а какие новые законы ввести. Политологи отмечают, что у парламентариев будет столько работы в ближайшие два года с этим законопроектом, что едва ли они смогут параллельно заниматься чем-то еще. По данным библиотеки палаты общин британского парламента, в настоящее время в Британии действуют 19 тысяч законодательных норм ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Проблема в том, что в стране сейчас действуют тысячи законов ЕС, и просьба к парламенту рассмотреть каждый из них будет означать десятки лет работы законодателей. Чтобы обеспечить юридическую определенность в день после выхода страны из ЕС, британское правительство в качестве начального шага фактически просто оценит действующее законодательство ЕС и "перенесет" его в британскую юридическую систему.

Таким образом, на начальном этапе речь идет о "переименовании" законодательства: те нормы ЕС, которые устраивают британское правительство, станут частью национального британского законодательства.

А судьи кто?

Для анализа правовых норм ЕС, действие которых правительство планирует сохранить после выхода из Евросоюза, в британском парламенте будет создан специальный комитет, сообщили ранее РИА Новости два высокопоставленных парламентских источника.

"В связи с планами правительства сохранить действие части норм ЕС в Британии после Brexit необходимо тщательно изучить, какие законы могут быть трансформированы в британские. Необходим орган (в составе парламента), который бы рекомендовал, какие нормы должны быть отменены, какие приняты, а какие переписаны (под использование в Британии). Эти рекомендации должны быть переданы из спецкомитета в профильные комитеты, а затем обсуждены полным составом палаты общин", — сказал собеседник агентства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает у официальной резиденции на Даунинг стрит в Лондоне. 9 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Он признал, что перед парламентариями стоит "колоссальный объем работы", однако необходимо тщательно рассмотреть все нормы, чтобы избежать случаев, когда в Британии не будет существовать закона, европейский аналог которого действовал до выхода из ЕС, либо в законе сохранятся неприемлемые для Лондона положения, введенные ранее ЕС.

"Новый комитет должен обладать всеми полномочиями рекомендовать вносить конкретные изменения в правовые нормы и их проекты, а также рекомендовать останавливать действие норм или переписывать их", — добавил собеседник агентства.

Другой парламентский источник подтвердил планы по созданию такого спецкомитета и также заявил о важности его создания.

"Подготовительная работа проведена, все готово, работать нужно начинать быстрее. Новые законы не вступят в силу, пока их не рассмотрит этот комитет и не одобрит общий состав палаты", — сказал он РИА Новости.

По его словам, парламентарии также призывают правительство соблюдать график подготовки законодательства и предоставления предложений в парламент.

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