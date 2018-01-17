"Матильду" запретили к показу на Украине

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Власти Украины запретили к показу российский фильм "Матильда", причиной стало участие в создании ленты музыканта, который находится в "черном списке", заявил в среду член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов.

"Вот сейчас мы не разрешили прокат "Матильды" по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в "черном списке". Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "черного списка" – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", — цитирует Капранова сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

При этом фамилию музыканта Капранов не назвал.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.