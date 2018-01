ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Сенатор Джефф Флейк, сравнивший президента США Дональда Трампа с советским вождем Иосифом Сталиным, сам симпатизирует тоталитарным режимам, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс в рамках регулярного пресс-брифинга для журналистов.

Ранее американский сенатор-республиканец Джефф Флейк сравнил президента США Дональда Трампа с Иосифом Сталиным, причиной такой аналогии стало использование Трампом термина "враг народа" в отношении американских СМИ.

"Касаясь комментариев конкретно по сенатору (Джеффу) Флейку, мы находим крайне интересным, что он нападает на президента после того, как сам защищал режим, притесняющий своих граждан: он недавно вернулся с Кубы", — сказала она, добавив, что Белый дом открыт для общения с прессой и обмена мнениями в ежедневном режиме.

Трамп не раз называл ряд СМИ "фейковыми новостями", а враждебную ему прессу в целом — "оппозиционной партией" и "врагами народа" ("the enemy of the people"). Подавляющее большинство СМИ США на президентских выборах 2016 года поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон.