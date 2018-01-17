Американской базе ПРО в Румынии угрожает стадо овец

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Одна из важнейших баз системы ПРО США в Европе, расположенная в местечке Девеселу на юге Румынии, оказалась под угрозой из-за стада овец, принадлежащего местному фермеру, сообщает NDTV.

По словам руководителя коммуны, животные "паслись без всяких проблем" задолго до прибытия американцев. "Овцы не похожи на людей. Они не подчиняются правилам, они идут туда, где установлены активные датчики безопасности, касаются ограждений и запускают сигнализацию", — рассказал он.

Военным из США, которые используют базу для дислокации комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, такое соседство не нравится. Еще в 2014 году они обратились к правительству страны с жалобой на то, что размещение овчарни в 10 метрах от стратегического объекта серьезно нарушает требования безопасности.

Жалоба вылилась в продолжительные судебные разбирательства между фермером и Минобороны Румынии. В настоящее время дело передано в Верховный суд.

Уточняется, что загон стоит на земле, которую хозяин стада приобрел в 2007 году, однако чиновники отмечают, что мужчина не обращался за разрешением на строительство. Фермер, в свою очередь, заявил, что потребует от правительства компенсацию в размере 18 тысяч евро в том случае, если амбар будет разрушен. В настоящее время стороны ожидают решения суда.