Американской базе ПРО в Румынии угрожает стадо овец

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Одна из важнейших баз системы ПРО США в Европе, расположенная в местечке Девеселу на юге Румынии, оказалась под угрозой из-за стада овец, принадлежащего местному фермеру, сообщает NDTV.
Военным из США, которые используют базу для дислокации комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, такое соседство не нравится. Еще в 2014 году они обратились к правительству страны с жалобой на то, что размещение овчарни в 10 метрах от стратегического объекта серьезно нарушает требования безопасности.
Жалоба вылилась в продолжительные судебные разбирательства между фермером и Минобороны Румынии. В настоящее время дело передано в Верховный суд.
Уточняется, что загон стоит на земле, которую хозяин стада приобрел в 2007 году, однако чиновники отмечают, что мужчина не обращался за разрешением на строительство. Фермер, в свою очередь, заявил, что потребует от правительства компенсацию в размере 18 тысяч евро в том случае, если амбар будет разрушен. В настоящее время стороны ожидают решения суда.