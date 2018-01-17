В Госдуме ответили на заявления НАТО о "российской агрессии"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заявления НАТО об "агрессивной России" не соответствуют действительности, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").
Парламентарий считает, что сами страны блока НАТО подталкивают Россию к тому, чтобы она еще больше укрепляла мощь вооруженных сил и оборонный потенциал. "Мы исходим из… национальных интересов нашего государства и угроз извне, которые могут их нарушить", — заключил депутат.
В среду глава Военного комитета НАТО Петр Павел назвал действия России одной из главных причин адаптации командной структуры НАТО, окончательные решения об изменениях которой должны принять в феврале.
В ноябре министры обороны стран-членов НАТО согласовали план таких действий, который предполагает создание двух новых командований: по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы. Российский постпред при альянсе Александр Грушко заявил, что НАТО, стремясь таким образом противостоять России, "черпает вдохновение в схемах холодной войны".