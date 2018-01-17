В Госдуме ответили на заявления НАТО о "российской агрессии"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заявления НАТО об "агрессивной России" не соответствуют действительности, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

"Руководство НАТО ищет какие-нибудь признаки для того, чтобы переосмыслить, переструктурировать свой командный состав, свою штатную структуру, исходя из (ситуации с — ред.) якобы агрессивной Россией", — сказал собеседник агентства, добавив, что Москва не боится таких обвинений.

Парламентарий считает, что сами страны блока НАТО подталкивают Россию к тому, чтобы она еще больше укрепляла мощь вооруженных сил и оборонный потенциал. "Мы исходим из… национальных интересов нашего государства и угроз извне, которые могут их нарушить", — заключил депутат.

В среду глава Военного комитета НАТО Петр Павел назвал действия России одной из главных причин адаптации командной структуры НАТО, окончательные решения об изменениях которой должны принять в феврале.

В ноябре министры обороны стран-членов НАТО согласовали план таких действий, который предполагает создание двух новых командований: по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы. Российский постпред при альянсе Александр Грушко заявил, что НАТО, стремясь таким образом противостоять России, "черпает вдохновение в схемах холодной войны".