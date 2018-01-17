Пушков предположил, почему Киев отказался от разрыва дипотношений с Москвой

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинcкие политики отказались от разрыва дипломатических отношений с РФ, поскольку поняли, что это "им слишком дорого обойдется", заявил в среду российский сенатор Алексей Пушков.

"В Киеве отказались от разрыва дипломатических отношений с Россией. Осознали, что эта радикальная глупость им слишком дорого обойдётся, перекроет "нормандский формат" и переговоры по Донбассу. Одни минусы и ни одного плюса", — написал Пушков в микроблоге в Twitter

Ранее Верховная рада Украины отказалась внести правку о разрыве дипломатических отношений с РФ в законопроект о реинтеграции Донбасса, такое решение в среду поддержало всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Поправка, обязывающая кабмин разорвать дипотношения с Россией, ранее была отклонена профильным комитетом, однако ее автор потребовал вынести ее на голосование в зал. В итоге это предложение не получило необходимых 226 голосов, поэтому поправка окончательно изъята из текста законопроекта.