Пушков предположил, почему Киев отказался от разрыва дипотношений с Москвой

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинcкие политики отказались от разрыва дипломатических отношений с РФ, поскольку поняли, что это "им слишком дорого обойдется", заявил в среду российский сенатор Алексей Пушков.Twitter.
Ранее Верховная рада Украины отказалась внести правку о разрыве дипломатических отношений с РФ в законопроект о реинтеграции Донбасса, такое решение в среду поддержало всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Поправка, обязывающая кабмин разорвать дипотношения с Россией, ранее была отклонена профильным комитетом, однако ее автор потребовал вынести ее на голосование в зал. В итоге это предложение не получило необходимых 226 голосов, поэтому поправка окончательно изъята из текста законопроекта.