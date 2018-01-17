Командование ДНР сомневается, что США предоставят Украине комплексы Javelin

ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики сомневаются в поставках в вооруженные силы Украины противотанковых комплексов Javelin, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, США могут предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в течение полугода. Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin.

"Есть серьезные сомнения в том, что США вообще будут поставлять противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине. Причина такого поведения проста. Американцы опасаются, во-первых, того, что комплексы Javelin попадут в вооруженные силы ДНР и ЛНР, так как неоднократно были выявлены случаи продажи вооружения и военной техники ВСУ", — заявил он.

По словам Басурина, на территории Украины отсутствуют места безопасного хранения для таких видов вооружения.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.