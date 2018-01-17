Украинский дипломат объяснил, почему Киев "не сражался" за Крым

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Посол Украины в Польше, бывший глава МИД Андрей Дещица рассказал, почему Киев не стал "применять силу" для срыва референдума о статусе Крыма в 2014 году. Дипломата цитирует "Страна.ua".

По его словам, "силовой сценарий" мог окончательно дестабилизировать обстановку в стране. "Введение военного положения имело бы соответствующие последствия, о которых нас предупреждали наши международные партнеры, и это я также доказывал членам Совета нацбезопасности и обороны Украины", — пояснил он.

Дещица подчеркнул, что в связи с политическим кризисом было крайне важно провести выборы президента и созвать новый парламент, что невозможно в условиях военного положения.

Крым вошел в состав Российской Федерации весной 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Официальный Киев и представители Запада не согласны с итогами народного волеизъявления и до сих пор называют Крым частью Украины.

Как заявил в декабре в интервью итальянской газете "Либеро" глава МИД России Сергей Лавров, вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.