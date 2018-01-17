Порошенко заявил о поставках Javelin для Украины за счет бюджета США

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что Вашингтон поставит Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin за свой счет.

"Вследствие кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем позитивную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что США могут предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в течение полугода. Он также рассказал, что сейчас Киев проводит все необходимые мероприятия для их получения.

По его словам, для того чтобы получить такое оружие, Украине необходимо иметь подготовленные места для хранения.

На прошлой неделе военный портал Ukrainian Military Pages также сообщил, что Киев начнет готовить специалистов для управления ракетными комплексами.

Администрация Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Порошенко заявлял, что Киев рассчитывает получить оружие в 2018 году.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как этот шаг может привести к эскалации конфликта в Донбассе.