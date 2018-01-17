МИД назвал неконструктивной встречу в Ванкувере по КНДР

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Проведенная в Ванкувере встреча по КНДР не предложила альтернативы документу РФ и Китая, говорится в комментарии МИД РФ на его официальном сайте.

"Российско-китайская "дорожная карта" корейского урегулирования, изложенная в Совместном заявлении МИД России и Китая от 4 июля 2017 года, нацелена на взаимоприемлемое решение всего комплекса проблем исключительно мирным политико-дипломатическим путем через обоюдное снижение военной активности в субрегионе, проведение прямых американо-северокорейских и межкорейских переговоров и обсуждение вопросов безопасности в Северо-Восточной Азии в широком формате. Никакой альтернативы данному документу никто не предлагает, ничего конструктивного не было выдвинуто и участниками "ванкуверских посиделок", — говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее в Ванкувере (Канада) завершилась встреча представителей стран-участниц коалиции времен Корейской войны 1950-1953 годов во главе с США, на которую не позвали Россию и Китай.

Инициатива РФ и КНР предполагает три этапа: снижение военной напряженности путем отказа КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе. Затем — запуск прямых переговоров как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом, и, наконец, запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.