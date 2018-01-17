Россия осудила возможное введение односторонних санкций против КНДР

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Рассуждения участников встречи в Ванкувере по КНДР об односторонних санкциях против Пхеньяна подрывают значимость решений Совбеза ООН, говорится в комментарии российского МИД.

"Абсолютно неприемлемо и контрпродуктивно выглядит "решение" участников встречи "поразмыслить над введением односторонних санкций и других дипломатических мер, которые выходят за пределы требований, закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН". Столь грубая попытка группы государств, встреча которых не имела мандата ООН, подорвать значимость решений Совета Безопасности демонстрирует их полное неуважение к этому важнейшему международному институту, чьи решения обязательны к исполнению в полном объеме всеми государствами мира", — заявляет внешнеполитическое ведомство.

МИД считает абсолютно недопустимым, что 17 стран самовольно берут на себя роль "помощника" СБ ООН и интерпретатора его резолюций, фактически ставя под сомнение авторитет Совбеза.

Все это не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, напротив, усугубляет ее, заключает дипломатическое ведомство.

Страны-участницы коалиции времен Корейской войны во главе с США провели в Ванкувере встречу, на которой обсуждалась проблема КНДР. Россию и Китай на встречу не позвали.