Янукович надеется вернуться на Украину, заявил адвокат

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в страну, заявил журналистам его адвокат Виталий Сердюк в среду, заявление транслировали украинские телеканалы.

Ранее защита Януковича заявляла, что он не может приехать на допрос на Украину из-за угрозы его жизни, но готов дать показания следствию на территории России. Адвокаты также требовали завести уголовное дело по факту покушения на жизнь Януковича.

"Безусловно, (Янукович – ред.) имеет намерение вернуться на Украину. Пребывание на территории РФ является временной, вынужденной мерой", — сказал Сердюк. Он выразил надежду, что обстоятельства, по которым Янукович уехал, будут "или решены, или отпадут".

При этом адвокат отметил, что Янукович находится в РФ на законных основаниях. По словам Сердюка, он получил временное убежище "в связи с политическим его преследованием на территории Украины". "Он (Янукович – ред.) делает все возможное, чтобы прекратить дальнейший раскол в обществе, делает все для того, чтобы возобновить мир, прекратить войну на востоке, делает все для того, чтобы выяснить и обнародовать правду о событиях 2014 года, которые произошли на Майдане", — сказал Сердюк, отвечая на вопрос, чем занимается экс-президент Украины в России.

Адвокат отметил, что во время командировки в РФ встречался с Януковичем "в специально оборудованном для этого помещении". По его словам, экс-президент Украины чувствует себя бодро и оптимистично.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.