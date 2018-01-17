YouTube выявил 98% экстремистских видео благодаря новым технологиям

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Компания YouTube благодаря внедрению новых технологий смогла выявить 98% процентов видеороликов, связанных с экстремизмом, сообщила в среду директор компании по связям с государственными структурами Джунипер Даунс.

Выступая на слушаниях в сенатском комитете по торговле, она отметила, что в последние месяцы YouTube внедрил технологии, позволяющие в автоматическом режиме выявлять видео, содержащие элементы экстремизма. По ее словам, "это позволило специалистам изучать в пять раз больше материала, чем было прежде".

"На данный момент, благодаря нашим алгоритмам, нам удалось выявить 98% видео, связанных с экстремизмом", — сказала Даунс.

В свою очередь директор по связям с госструктурами Twitter Карлос Монье сообщил на тех же слушаниях, что "удалось выявить и удалить 75% связанных с экстремистами аккаунтов еще до того, как на них появились первые сообщения".