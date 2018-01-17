Президент Румынии одобрил кандидатуру Дэнчилэ на пост главы правительства

КИШИНЕВ, 17 янв — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил кандидатуру евродепутата Виорики Дэнчилэ, которую правящая Социал-демократическая партия (СДП) выдвинула на пост премьер-министра.

"Здесь на первом месте парламентская арифметика. У СДП есть большинство, и тогда, взвесив все аргументы и учитывая конкретную ситуацию в парламенте, решил дать СДП еще один шанс и назначить кандидата, предложенного СДП", — сказал Йоханнис.

Дэнчилэ — депутат Европарламента от СДП с 2009 года, занимается вопросами агросектора и сельского развития. Ей 54 года. Дэнчилэ может стать первой женщиной в Румынии, которая возглавит правительство страны. Ранее на пост румынского премьера претендовала Севил Шайдех, занимавшая пост вице-премьера и министра регионального развития. Ее кандидатуру на пост главы кабмина также предложили социал-демократы, но президент отклонил ее.

В течение 10 дней Дэнчилэ должна представить парламенту программу правительства и список членов кабинета министров. Программа и состав правительства обсуждаются обеими палатами парламента на совместном заседании. Если парламент выражает вотум доверия кабмину большинством голосов, члены нового правительства принесут присягу в присутствии президента.

Ранее социал-демократы приняли решение о лишении премьера Михая Тудосе политической поддержки из-за разногласий между ним и лидером партии Ливиу Драгня. Тудосе сообщил после этого журналистам, что "уходит с поднятой головой". Его отставку утвердил и президент Румынии. Позже социал-демократы провели заседание исполкома партии, на котором большинством голосов выдвинули на пост премьера кандидатуру Дэнчилэ.