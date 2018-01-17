Президент Румынии одобрил кандидатуру Дэнчилэ на пост главы правительства

КИШИНЕВ, 17 янв — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил кандидатуру евродепутата Виорики Дэнчилэ, которую правящая Социал-демократическая партия (СДП) выдвинула на пост премьер-министра.
Дэнчилэ — депутат Европарламента от СДП с 2009 года, занимается вопросами агросектора и сельского развития. Ей 54 года. Дэнчилэ может стать первой женщиной в Румынии, которая возглавит правительство страны. Ранее на пост румынского премьера претендовала Севил Шайдех, занимавшая пост вице-премьера и министра регионального развития. Ее кандидатуру на пост главы кабмина также предложили социал-демократы, но президент отклонил ее.
Ранее социал-демократы приняли решение о лишении премьера Михая Тудосе политической поддержки из-за разногласий между ним и лидером партии Ливиу Драгня. Тудосе сообщил после этого журналистам, что "уходит с поднятой головой". Его отставку утвердил и президент Румынии. Позже социал-демократы провели заседание исполкома партии, на котором большинством голосов выдвинули на пост премьера кандидатуру Дэнчилэ.