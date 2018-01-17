Политолог связал улучшение показателей свободы в Грузии с уходом Саакашвили

ТБИЛИСИ, 17 янв – РИА Новости. Хорошие показатели Грузии в отчете американской неправительственной организации связаны с тем, что после смены режима экс-президента Михаила Саакашвили в 2012 году в стране улучшилась ситуация c правами человека. Об этом в интервью Sputnik Грузия заявил доктор политических наук Вахтанг Маисая.

"После тоталитарного режима Саакашвили Грузия начала трансформироваться. То есть, улучшилась ситуация, связанная с правами человека, этнических меньшинств, особенно с защитой прав СМИ", — рассказал эксперт.

Согласно отчету Freedom House "Свобода в мире 2018. Демократия в кризисе" Грузия набрала 64 балла из 100 и получила статус частично свободной страны.

Показатель свободы в исследовании включает в себя три компонента — рейтинг свободы, политические права и гражданские свободы. Freedom House оценила все три компонента Грузии в три балла из семи, притом, что семь — худший показатель, а один — лучший.

Аналогичные показатели у Грузии были в 2017 году.

По свободе Грузия опередила всех соседей в регионе. Согласно отчету Freedom House, Армения также является частично свободной страной, но организация присвоила этой южнокавказской стране лишь 44 балла, при том, что 100 — лучший. Азербайджан набрал лишь 12 баллов и попал в список несвободных стран.

России авторы отчета поставили 20 баллов. Чуть лучше показатели у Турции, но она также в списке несвободных стран.

Частично свободной страной в Freedom House посчитали Украину — у нее 62 балла из 100.

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