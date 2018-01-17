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В мире

Что скрывает WADA: исчезнувшие спортсмены и ошибки с допинг-пробами

19:0017.01.2018
(обновлено: 19:24 17.01.2018)
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© AP Photo / Matt DunhamНабор для допинг-контроля, произведенный компанией BerlingerНабор для допинг-контроля, произведенный компанией Berlinger
© AP Photo / Matt Dunham

Иван Воронцов, Андрей Веселов

Спортсмен принимает запрещенный препарат, выигрывает медаль на Олимпиаде и как ни в чем ни бывало живет дальше. Емкости для допинг-проб не соответствуют стандарту, поэтому открыть их, не сломав, невозможно. Допинг-пробы приблизительно 100 спортсменов не соответствуют заявленным данным, на 40 процентов из них нанесен неверный код.

Думаете, это очередная порция обвинений в адрес России? Нет. Так работают Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК).

В распоряжении редакции РИА Новости появилась очередная порция писем членов МОК и других документов, полученных хакерами из группировки Fancy Bears. Масштабы халатности поражают.

Емкости для допинг-проб ломаются при вскрытии

Емкости для допинг-проб, произведенные компанией Berlinger, оказались нестандартного размера: их вскрытие приводит к поломке крышки, зачастую закрыть пробу уже невозможно.

Набор для допинг-контроля
© AP Photo / Matt Dunham, FILE
"Боимся произносить вслух". Член МОК признал англосаксонское лобби в WADA
Вспоминая обвинения WADA в адрес России и конкретно якобы причастность сотрудников ФСБ ко вскрытию и подмене проб на Играх в Сочи, задаешься вопросом: почему наши спецслужбы смогли вскрыть емкости, даже не оставляя следов, а WADA, располагая всем необходимым оборудованием, сделать это без поломки крышки не в состоянии?

Нетрудно представить, какое огромное пространство для махинаций оставляют такие поломки.

Как ломаются емкости для допинг-проб, произведенные компанией Berlinger. Из переписки обнародованной хакерской группировкой Fancy Bears
Как ломаются емкости для допинг-проб, произведенные компанией Berlinger. Из переписки обнародованной хакерской группировкой Fancy Bears

Куда делись спортсмены

На Западе спортсмены активно пользуются таким инструментом, как TUE — Therapeutic Use Exemptions. Атлет с заболеванием, которое лечится препаратами, входящими в список запрещенных, вполне может получить сертификат, разрешающий использование этих самых препаратов. Поэтому среди лыжников и биатлонистов много "астматиков": им показаны медикаменты, повышающие содержание эритроцитов в крови. Насколько они действительно больны — большой вопрос.

В сентябре 2016 года представитель WADA написал письмо, в котором задал очень любопытный вопрос. По данным МОК, на Олимпиаде в Рио выступили 52 спортсмена с сертификатами TUE. Они применяли запрещенные препараты "в медицинских целях". Однако, по данным системы ADAMS, куда вносится информация о каждом спортсмене, на Олимпиаде в Рио выступили лишь 44 таких атлета. Возникает вопрос: куда делись еще восемь человек?

Cотня несоответствующих проб

Российские болельщики. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Пусть попробуют забрать медали". Как разговаривать с WADA и МОК
О проблемах с системой ADAMS не говорил только ленивый. Сотрудник WADA сообщает коллегам из МОК факты, которые вызывают ступор.

"Почти 100 образцов допинг-проб, взятых в лаборатории в Рио, не соответствуют данным в системе ADAMS. Примерно у 40 процентов из них на емкости нанесен неверный код, поэтому анкеты придется перепроверять и вносить изменения в систему", — сообщается в письме. Проще говоря, WADA оказалось не в состоянии следить за пробами на Олимпийских играх.

Мужчина или женщина?

Одно из писем заставляет улыбнуться, особенно вопрос в самом конце: "В Малайзии есть молодая девушка-спортсменка, имеются подозрения, что она — мужчина. Не экзогенный (то есть не сменивший пол. — Прим. ред.), а андрогин (сочетает в себе признаки обоих полов. — Прим. ред.). У нас интересуются, будем ли мы считать это допингом?"

Олимпийский медалист Рио не дисквалифицирован за допинг

Российские медалисты выносят российский флаг во время церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОК постановил, что для вины русских доказательств не надо
Хенри Шуман из ЮАР завоевал бронзовую награду на Олимпиаде 2016 года в триатлоне. Сам спортсмен в интервью заявил, что его мучила лихорадка перед стартом. В анкете, которая сопровождает допинг-пробу, отмечено, что за месяц до старта атлет принимал преднизолон — глюкокортикоидный препарат. Он входит в число запрещенных, но только в соревновательный период.

В переписке сотрудников МОК отмечается, что у Шумана не было сертификата ТУЕ, также по нему не заполнили так называемую needle form.

© AFP 2018 / Leon Neal Спортсмен из ЮАР Хенри Шуман на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 2016 год
© AFP 2018 / Leon Neal
Спортсмен из ЮАР Хенри Шуман на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 2016 год

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди
© AP Photo / Fabrice Coffrini
"Защита чести и достоинства РФ". Политолог о мерах против чиновников WADA
Преднизолон — сильнодействующее средство. Его выписали бы только при сильной лихорадке неясной природы. У нас нет доказательств факта приема данным атлетом преднизолона для подавления лихорадки в соревновательный период. Но есть факт нарушения им правил заполнения документов и потенциальная возможность применения запрещенного препарата перед стартом, ведь спортсмен честно указал, что принимал препарат перед Играми, когда это не было нарушением.

Учитывая, с каким рвением WADA относится к бумагам российской стороны, хочется верить: в нашем распоряжении просто нет письма о том, что needle form была заполнена и что произошла ошибка. В противном случае письмо попахивает изрядной долей лицемерия. По крайней мере, дело в отношении Шумана так и не было открыто.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Колеров
Это только начало. Дальше больше и всё интереснее.
Скоро узнаем зачем макларен царапал крышки допинг-проб невиновных и зачем вада рекомендовала и настояла на назначении родченкова главой Русада, чтобы Русада соответствовала всем стандартам вада к олимпиаде в Сочи.
19:26
17.01.2018
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67STRELOK .
Во всей этой истории с WADA, один вопрос - Где были до этого спортивные чиновники и что делали?
Они были в эйфории или в летаргическом сне? ))
19:13
17.01.2018
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