Британец подал в суд после травмы в бассейне из-за толстого мальчика

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Житель Великобритании подал иск против туристической компании после того, как на него в бассейне прыгнул полный мальчик и нанес ему травму шеи, пишет издание Mirror.

Инцидент произошел в июне прошлого года в отеле в Барселоне. В тот момент, когда 44-летний Грэм Хайд скатился с горки в бассейн, с бортика на мужчину прыгнул мальчик, который, по словам пострадавшего, весил 95 килограммов. Произошедшее сняла на камеру жена Хайда.

Спасатели оказали Хайду первую помощь на месте, обработав его шею термоспреем и приложив лед. Врачи обнаружили у британца травму шейного отдела позвоночника. Ему неделю пришлось ходить в шейном корсете. Сообщается, что мужчина до сих пор испытывает боли, несмотря на пройденный курс физиотерапии.

"Несмотря на то, что это был несчастный случай, и Грэм не винит молодого человека, вопрос в том, почему не было установлено никаких знаков или ограждений в том месте, где заканчивается водная горка. Грэм, который провел всего несколько часов в семейном отпуске, мучился постоянной болью в шее, а турфирма проигнорировала это", — сообщила юрист Магдален Кнез.

Подробности исковых требований не сообщаются.

"Наш отпуск был полностью испорчен, компания игнорировала нас все это время. Хоть какая-нибудь реакция или извинения — это не так уж много", — добавил пострадавший.

В то же время, по информации издания, в турфирме заявили, что подробно изучают заявления Хайда. Другие детали представительница компании раскрыть не смогла.