Рада отказалась поддержать разрыв дипотношений с Россией

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Верховная рада во время обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Инициативу поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее документ не принял профильный комитет парламента, однако его автор потребовал вынести предложение на голосование.

Официальный разрыв отношений

Предложение о поправке в ноябре прошлого года внес депутат Иван Винник. В случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, должны были бы Белоруссия или Швейцария.

По мнению Винника, Киев обязан зафиксировать разрыв отношений с Москвой на законодательном уровне, ведь фактически они уже разорваны.

Закон о реинтеграции Донбасса

Рада обсуждает проект закона о реинтеграции Донбасса во втором чтении. В случае принятия, он даст президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В документе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

В первом чтении проект одобрили в октябре прошлого года. Его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Окончательное голосование по документу состоится 18 января.

Равносильно самоубийству

Предложение о разрыве дипотношений подверглось критике в парламентской коалиции. Так, замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает, что разрыв дипломатических отношений с Россией будет "самоубийством".

"Фактически уровень отношений с Российской Федерацией сейчас на самом низком уровне, но, если Украина по своей инициативе разорвет эти отношения совсем, это будет использовано Россией как выход Украины из переговоров, из минского процесса и дипломатического пути решения конфликта. — сказал депутат в прямом эфире телеканалу "112 Украина".

Эскалация конфликта

Депутат Рады от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, в свою очередь, что разрыв дипломатических отношений Киева с Москвой не принесет Украине ничего хорошего.

"Наоборот, он приведет к эскалации конфликта на востоке и будет означать фактический выход из Минских соглашений. Кроме того, будут заморожены все мирные переговоры по Донбассу. Это на руку только "партии войны", которая на войне наживается, мародерствует и таким образом продлевает свое существование у власти", — цитирует Новинского пресс-служба партии.

Депутат напомнил, что в России работает множество украинцев, которые в случае разрыва дипломатических отношений останутся без помощи со стороны Украины.

"Они там зарабатывают на хлеб, потому что не могут найти работу в Украине. Как можно их оставить без дипломатической, консульской и юридической помощи? Со всеми соседями нужно жить в дружбе и сотрудничестве", — считает он.

Реакция Кремля

Такого же мнения придерживаются и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот вопрос суверенным делом Украины, однако отметил, что если Киев пойдет на этот шаг, то пострадают интересы украинцев и россиян.

"На Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию", — сказал Песков журналистам.

Пескова также спросили о том, кто в случае принятия Киевом такого решения мог бы стать международным посредником между Россией и Украиной. "Гипотетические рассуждения вряд ли уместны", — ответил он.

Дипотношения России и Украины

Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014-м оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик. В то же время посольства и консульства обоих государств работают в прежнем объеме.

Согласно украинскому законодательству, предложения о разрыве дипотношений может внести МИД или другой центральный орган исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства).

МИД ранее заявлял, что не поддерживает подобную идею, так как считает, что это может негативно сказаться на украинцах.