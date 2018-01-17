В ЛНР заявили, что на встрече в Минске обсудят обмен пленными

Во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом. Архивное фото

Во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом. Архивное фото

ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленными Ольга Кобцева сообщила РИА Новости, что на предстоящем 18 января заседании гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске обсудят обмен пленными.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно. Ранее омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что 18 января планируется передать ополченцам список для следующего обмена пленными в Донбассе, в нем будет как минимум 20 человек.

"На предстоящем 18 января заседании гуманитарной группы планируется обсуждение вопроса незаконно удерживаемых лиц", — сказала Кобцева.

Она уточнила, что при обсуждении будет учитываться опыт проведенного в декабре обмена.