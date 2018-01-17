Польский суд вынес приговор участникам "голой акции" в Освенциме

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей. Архивное фото

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей. Архивное фото

ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Участники акции с раздеванием в бывшем немецком концлагере Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме приговорены судом к штрафам и лишению свободы.

В марте прошлого года несколько мужчин убили барана, разделись догола и сковали себя цепями у ворот музея бывшего концлагеря в Освенциме, ведя видеозапись с помощью дрона. На надписи "Arbeit macht frei" ("Труд делает свободным") они закрыли слово "Arbeit" растяжкой со словом "Love" ("любовь"). На скамью подсудимых попали 12 человек, в том числе граждане Белоруссии, Германии и Польши. Их обвиняют в осквернении места памяти жертв нацизма. Двум из них также вменяется в вину "убийство барана с особой жестокостью".

Как передает корреспондент РИА Новости, гражданин Белоруссии Адам Беляцкий приговорен судом города Освенцим к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Он также обязан заплатить штраф в размере 2 тысяч злотых (около 600 долларов) в пользу организации защиты животных. Другой гражданин Белоруссии Никита Володько приговорен к 1 году и 2 месяцам лишения свободы. Обоим запрещено заводить животных на протяжении 10 лет. Суд признал их виновными в осквернении места памяти и жестоком обращении с животными.

Остальные 10 обвиняемых получили штрафы в размере 10 тысяч злотых (около 3 тысяч долларов) и ограничение свободы на 1 год.

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.