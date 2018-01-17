Меркель призвала СДПГ одобрить старт переговоров о формировании кабмина ФРГ

БЕРЛИН, 17 янв – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала немецких социал-демократов одобрить старт коалиционных переговоров о формировании правительства ФРГ на съезде 21 января. Об этом она заявила на брифинге со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем.
"Я исхожу из того, что социал-демократы примут ответственное решение. Мы не вмешиваемся, но мы все сказали, что желали бы успешного съезда СДПГ в смысле начала коалиционных переговоров, потому что мы считаем, даже с точки зрения обсуждаемых тут проблем, что Германия нуждается в стабильном правительстве", — заявила Меркель.
В пятницу руководство всех партий, которые приняли участие в пятидневных зондирующих консультациях о начале коалиционных переговоров по формированию нового немецкого правительства, рекомендовало приступить к полноценным переговорам. Об этом сообщили лидеры партий — Ангела Меркель от Христианско-демократического союза (ХДС), Мартин Шульц от СДПГ и Хорст Зеехофер от Христианско-социального союза (ХСС).
По словам канцлера, "мы долго, очень долго вели переговоры, чтобы выработать на бумаге честное соглашение по итогам зондирования". При этом альянс ХДС/ХСС пошел на "значительные уступки, однако принял на себя ответственность за этот документ", который "может быть хорошей основой для коалиционных переговоров", отметила она.
Мартин Шульц, выступая в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире СДПГ в Берлине, назвал итоги зондирующих консультаций "великолепными", а содержание 28-страничного соглашения, подписанного с центристско-консервативным альянсом ХДС/ХСС по результатам работы, "не риторикой, а серьезными договоренностями". Однако многие члены партии уже заявили, что разочарованы исходом предварительных консультаций.