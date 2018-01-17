Меркель призвала СДПГ одобрить старт переговоров о формировании кабмина ФРГ

БЕРЛИН, 17 янв – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала немецких социал-демократов одобрить старт коалиционных переговоров о формировании правительства ФРГ на съезде 21 января. Об этом она заявила на брифинге со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем.

"Я исхожу из того, что социал-демократы примут ответственное решение. Мы не вмешиваемся, но мы все сказали, что желали бы успешного съезда СДПГ в смысле начала коалиционных переговоров, потому что мы считаем, даже с точки зрения обсуждаемых тут проблем, что Германия нуждается в стабильном правительстве", — заявила Меркель.

В пятницу руководство всех партий, которые приняли участие в пятидневных зондирующих консультациях о начале коалиционных переговоров по формированию нового немецкого правительства, рекомендовало приступить к полноценным переговорам. Об этом сообщили лидеры партий — Ангела Меркель от Христианско-демократического союза (ХДС), Мартин Шульц от СДПГ и Хорст Зеехофер от Христианско-социального союза (ХСС).

По словам канцлера, "мы долго, очень долго вели переговоры, чтобы выработать на бумаге честное соглашение по итогам зондирования". При этом альянс ХДС/ХСС пошел на "значительные уступки, однако принял на себя ответственность за этот документ", который "может быть хорошей основой для коалиционных переговоров", отметила она.

"Центральные пункты этого документы не могут быть заново согласованы, это ясно. Некоторые темы должны быть разъяснены в ходе коалиционных переговоров, некоторые темы мы еще даже не поднимали. Это нужно делать в ходе коалиционных переговоров. Иначе они были бы не нужны", — добавила Меркель.

Мартин Шульц, выступая в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире СДПГ в Берлине, назвал итоги зондирующих консультаций "великолепными", а содержание 28-страничного соглашения, подписанного с центристско-консервативным альянсом ХДС/ХСС по результатам работы, "не риторикой, а серьезными договоренностями". Однако многие члены партии уже заявили, что разочарованы исходом предварительных консультаций.