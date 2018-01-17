Под Парижем четыре иностранца сбежали из тюрьмы по связанным простыням

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Четыре иностранца сбежали из центра содержания под стражей в департаменте Эсон (столичный регион Франции) в разгар охвативших страну акций протеста, проводимых тюремными надзирателями, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Побег произошел в ночь на среду в городе Палезо: заключенные перепилили решетки на окнах и бежали, спустившись на самодельных канатах из связанных простыней. Национальная принадлежность беглецов не уточняется.

По данным газеты Parisien, полицейский профсоюз выражал озабоченность режимом содержания в центре, где на 20 заключенных приходилось только четыре полицейских, вынужденных работать в несколько смен.

Essonne: quatre hommes s'évadent d'un centre de rétention. https://t.co/RCEcQYEDHu — Actualités en France (@France) 17 января 2018 г.

​С понедельника во Франции проходят масштабные протесты сотрудников пенитенциарных учреждений, недовольных низким уровнем безопасности работы в тюрьмах. В последние дни несколько надзирателей пострадали от нападений заключенных.

В свою очередь заключенные жалуются на перенаселенность и другие условия содержания в тюрьмах. По данным Международной наблюдательной комиссии тюрем (OIP), не менее 36 тюрем во Франции признаны властями страны или Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) подвергающими заключенных бесчеловечному или унижающему обращению.

INFO @le_Parisien: tagada tagada voilà les Dalton. 4 hommes en instance d expulsion de France se sont évadés du centre de rétention de Palaiseau en… sciant 1 barreau puis avc 1 échelle de draps noués. Photos dignes d'une BD. Explications ds l article https://t.co/6zPcq2BJ0j pic.twitter.com/KDyFkFpkgW — FlowLoisy (@florianloisy) 17 января 2018 г.

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