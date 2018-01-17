В Косово изучают записи видеокамер с места убийства Ивановича

БЕЛГРАД, 17 янв — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово изучает записи камер видеонаблюдения с места убийства сербского политика Оливера Ивановича в городе Косовска-Митровица, сообщило Радио и телевидение Косово (РТК).

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов был убит утром в минувший вторник перед входом в офис его политического движения "Свобода, демократия и правосудие" в Косовска-Митровице.

На здании, где находится штаб-квартира партии, установлены камеры видеонаблюдения. "Следователи IT-подразделения взяли к рассмотрению видеозаписи, которые могут быть полезны в расследовании убийства Оливера Ивановича", — приводит телеканал слова представителя полиции Желько Бойича.

Сообщается также, что правоохранительные органы Косово наряду с видеозаписями получили новую информацию в результате анализа телефонных разговоров, электронной переписки, сообщений в соцсетях и опроса свидетелей.

Вскрытие тела Ивановича накануне показало, что к смерти привели шесть огнестрельных ранений в нижнюю часть грудной клетки из пистолета югославского производства Zastava М70 калибра 9 мм.

Ранее было установлено, что в Ивановича стреляли на ходу из двигавшегося автомобиля. В день убийства в городе Косовска-Митровица был обнаружен сожженный автомобиль Opel Astra, который как предполагается, мог быть связан с нападением.

Полиция Косово уже назначила награду в 10 тысяч евро за информацию об убийцах влиятельного сербского политика.