На Лазурном берегу переодетые в полицейских грабители обокрали туристов

ПАРИЖ, 17 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Семья туристов из Чехии лишилась во Франции техники и большой суммы денег в результате "досмотра", проведенного переодетыми в полицейских грабителями.

Как передает в среду газета Parisien , инцидент произошел в ночь на понедельник на одной из площадок для отдыха на трассе А54 в департаменте Буш-дю-Рон на Лазурном берегу.

В 02.30 местного времени на площадку приехал черный автомобиль Audi, из которого вышли пятеро мужчин в черных одеждах с надписью "Полиция". Они потребовали от туристов выйти из своей машины и стали их досматривать.

"(Грабители) завладели двумя тысячами евро, двумя мобильными телефонами и камерой", — пишет газета. После "обыска" злоумышленники скрылись в направлении города Арль.

Расследование происшествия поручено жандармам коммуны Салон-де-Прованс.